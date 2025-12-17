Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Potężna jednostka za 2 mln zł trafiła do Komisariatu Wodnego [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
700 koni mechanicznych na wodzie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo - czyli szczecińscy wodniacy z nową łodzią.
O najnowszy pływający nabytek marki "Sportis" wzbogacili się policjanci z Komisariatu Wodnego w Szczecinie. Kosztowała ponad 2 miliony złotych, ma prawie 12 metrów długości i waży ponad siedem ton. Pomieści na pokładzie sześciu policjantów - mówi podkomisarz Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.

- To jest taka wodna wyścigówka, taka Formuła 1 można nawet powiedzieć w obszarze tych łodzi, którymi dysponuje Komisariat Wodny Policji w Szczecinie. Jest to potężna jednostka, jedna z większych, które służą w polskiej policji. Myślę, że będzie na pewno dumą naszego garnizonu, całego województwa zachodniopomorskiego - mówi podkomisarz.

Nowa jednostka będzie pływać i po Zalewie Szczecińskim i po morzu - dodaje Jaworski.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zarówno pojemność zbiornika paliwa, ale też moc silników, pozwolą dotrzeć na jednym zbiorniku paliwa do odległych jednostek, które operują w obszarze morskim. Czyli jest to na przykład Świnoujście, Kołobrzeg, albo np. już bardzo daleko odsunięta od Szczecina jednostka w Darłowie - mówi podkomisarz Piotr Jaworski.

Policja ogłosiła konkurs na nazwę jednostki. Zainteresowani mogą wysyłać swoje pomysły na media społecznościowe zachodniopomorskiej policji.

Od maja tego roku, policjanci z Komisariatu Wodnego w Szczecinie podjęli ponad 2400 interwencji.

Edycja tekstu: Michał Król
Pomieści na pokładzie sześciu policjantów - mówi podkomisarz Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
Nowa jednostka będzie pływać i po Zalewie Szczecińskim i po morzu - dodaje Jaworski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od wczoraj oglądane 9847 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3079 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3013 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2760 razy)
  5. SOR przy Arkońskiej czasowo będzie zamknięty
    (od przedwczoraj oglądane 2502 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kilkanaście nowych autobusów elektrycznych wyruszy na ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radio Szczecin z darami dla „Daru” na „Darze” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate
Mariusz Soboniak
Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śniegu nie ma, ale jest grudniowe [3x1]...

Najnowsze podcasty