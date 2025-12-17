Potężna jednostka za 2 mln zł trafiła do Komisariatu Wodnego [ZDJĘCIA]

700 koni mechanicznych na wodzie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo - czyli szczecińscy wodniacy z nową łodzią.

Edycja tekstu: Michał Król

O najnowszy pływający nabytek marki "Sportis" wzbogacili się policjanci z Komisariatu Wodnego w Szczecinie. Kosztowała ponad 2 miliony złotych, ma prawie 12 metrów długości i waży ponad siedem ton. Pomieści na pokładzie sześciu policjantów - mówi podkomisarz Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.- To jest taka wodna wyścigówka, taka Formuła 1 można nawet powiedzieć w obszarze tych łodzi, którymi dysponuje Komisariat Wodny Policji w Szczecinie. Jest to potężna jednostka, jedna z większych, które służą w polskiej policji. Myślę, że będzie na pewno dumą naszego garnizonu, całego województwa zachodniopomorskiego - mówi podkomisarz.Nowa jednostka będzie pływać i po Zalewie Szczecińskim i po morzu - dodaje Jaworski.- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zarówno pojemność zbiornika paliwa, ale też moc silników, pozwolą dotrzeć na jednym zbiorniku paliwa do odległych jednostek, które operują w obszarze morskim. Czyli jest to na przykład Świnoujście, Kołobrzeg, albo np. już bardzo daleko odsunięta od Szczecina jednostka w Darłowie - mówi podkomisarz Piotr Jaworski.Policja ogłosiła konkurs na nazwę jednostki. Zainteresowani mogą wysyłać swoje pomysły na media społecznościowe zachodniopomorskiej policji.Od maja tego roku, policjanci z Komisariatu Wodnego w Szczecinie podjęli ponad 2400 interwencji.