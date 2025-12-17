Uczniowie zorganizowali charytatywny koncert dla nauczycielki [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kiermasz, licytacje i wspólne kolędowanie - a to wszystko w szczytnym celu. W Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie odbywa się charytatywny koncert dla Aleksandry Zielińskiej, nauczycielki wychowania fizycznego, która zbiera fundusze na rehabilitację po przebytym w zeszłym roku udarze.





- To wszystko co zgromadziliśmy to są dary serca naszych sponsorów, przede wszystkim naszych uczniów, ich rodziców i przyjaciół szkoły. Część stroików świątecznych przygotowanych na licytację wykonało koło florystyczne z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - podkreśla Ewa Niewczas, ze szkolnego komitetu organizacyjnego świątecznego koncertu charytatywnego.

Zbiórkę można wesprzeć również na portalu



- Sportowa kobieta, nauczycielka WF-u, a straciła w ogóle możliwość ruchu i normalnego życia. - Kobieta całe życie dbająca o siebie, osoba wielu talentów, związana też z muzyką. Byliśmy bardzo zdziwieni tym co się stało, dlatego chcemy pomóc. - Nikt nie wiedział co się stało pani Oli. Dowiedzieliśmy się o tym, że dostała udaru po wielu miesiącach. Bardzo nam jej brakuje... - mówią uczniowie i ich rodzice.