Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Uczniowie zorganizowali charytatywny koncert dla nauczycielki [ZDJĘCIA]

Region Kacper Narodzonek, Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kiermasz, licytacje i wspólne kolędowanie - a to wszystko w szczytnym celu. W Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie odbywa się charytatywny koncert dla Aleksandry Zielińskiej, nauczycielki wychowania fizycznego, która zbiera fundusze na rehabilitację po przebytym w zeszłym roku udarze.
- Sportowa kobieta, nauczycielka WF-u, a straciła w ogóle możliwość ruchu i normalnego życia. - Kobieta całe życie dbająca o siebie, osoba wielu talentów, związana też z muzyką. Byliśmy bardzo zdziwieni tym co się stało, dlatego chcemy pomóc. - Nikt nie wiedział co się stało pani Oli. Dowiedzieliśmy się o tym, że dostała udaru po wielu miesiącach. Bardzo nam jej brakuje... - mówią uczniowie i ich rodzice.

- To wszystko co zgromadziliśmy to są dary serca naszych sponsorów, przede wszystkim naszych uczniów, ich rodziców i przyjaciół szkoły. Część stroików świątecznych przygotowanych na licytację wykonało koło florystyczne z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - podkreśla Ewa Niewczas, ze szkolnego komitetu organizacyjnego świątecznego koncertu charytatywnego.

Zbiórkę można wesprzeć również na portalu siepomaga.pl.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Kacpra Narodzonka.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od wczoraj oglądane 9883 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3100 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3026 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2803 razy)
  5. SOR przy Arkońskiej czasowo będzie zamknięty
    (od przedwczoraj oglądane 2589 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W Szczecinie zapłonęły Światła Pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Wypadek za wypadkiem". Mieszkańcy skarżą się na sytuację na ul. Miodowej [WIDEO]
Potężna jednostka za 2 mln zł trafiła do Komisariatu Wodnego [WIDEO, ZDJĘCIA]
55. rocznica Grudnia '70 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilkanaście nowych autobusów elektrycznych wyruszy na ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radio Szczecin z darami dla „Daru” na „Darze” [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty