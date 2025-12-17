Poszukiwany listem gończym wpadł za kradzież kawy

28-latkowi grozi do 5 lat więzienia





Policjanci z Darłowa zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który próbował wynieść ze sklepu 10 paczek kawy. Podczas legitymowania okazało się, że jest poszukiwany listem gończym.Trafił do aresztu. Za kratkami spędzi zasądzone mu wcześniej 8 miesięcy. Ale to nie wszystko. Teraz grożą mu dodatkowe 5 lat więzienia.