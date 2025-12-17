Ponad 11 mln zł wypłacono rolnikom poszkodowanym przez ekstremalne warunki pogodowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje wypłaty wsparcia klęskowego.

Warunkiem otrzymania pomocy było zanotowanie w gospodarstwie ponad 30-procentowych strat spowodowanych nie tylko przez przymrozki, ale też powódź, grad czy huragan.









Edycja tekstu: Natalia Chodań

Ponad 11 milionów złotych trafiło do zachodniopomorskich rolników poszkodowanych przez anomalie pogodowe. W województwie składano wnioski głównie w związku ze stratami, jakie spowodowały wiosenne przymrozki - wyjaśnia Przemysław Kozak ze szczecińskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.- Jeżeli chodzi o płatności klęskowe do naszych biur powiatowych, złożonych zostało 203 wnioski, z czego już biura obsłużyły 184 i wydały decyzję na kwotę ponad 11 milionów - mówi Kozak.O pomoc finansowaną z budżetu krajowego można było się ubiegać do 17 listopada. W całej Polsce Agencja przekazała na konta rolników prawie 250 mln złotych.