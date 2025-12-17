Zarzuty dla podejrzanego o uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarzuty m.in. uprowadzenia dziecka, uporczywego nękania oraz grożenia śmiercią usłyszał 38-latek podejrzany o uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Do uprowadzenia chłopca doszło w poniedziałek nad ranem w Koszalinie.