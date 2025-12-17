Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zarzuty dla podejrzanego o uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Zarzuty m.in. uprowadzenia dziecka, uporczywego nękania oraz grożenia śmiercią usłyszał 38-latek podejrzany o uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka – przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Do uprowadzenia chłopca doszło w poniedziałek nad ranem w Koszalinie.

- Mężczyzna, który zabrał dziecko matce usłyszał zarzut uporczywego nękania kobiety, kierowania wobec niej gróźb pozbawienia życia, gróźb uprowadzenia dziecka. Kolejny zarzut to uprowadzenie dziecka, naruszenia nietykalności cielesnej matki – przekazała w środę rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej prok. Ewa Dziadczyk.

- Mężczyzna nie przyznał się do naruszania nietykalności, gróźb i nękania. Formalnie przyznał się, że przyszedł i to dziecko zabrał, ponieważ jest to jego syn i on wielokrotnie przychodził w odwiedziny, ale tego dnia matka się nie zgodziła i on pod wpływem emocji to dziecko zabrał i z nim odjechał – dodała.

W poniedziałek nad ranem mieszkanka Koszalina poinformowała policję o uprowadzeniu swojego 10-miesięcznego syna. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Koszalinie, z relacji kobiety wynikało, że w momencie wychodzenia z mieszkania podbiegł do niej znany jej mężczyzna, wyrwał dziecko z rąk i odjechał w nieznanym kierunku.

Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna odjechał czarnym bmw, o czym poinformowano wszystkie patrole. Policjanci zlokalizowali poszukiwany samochód na drodze ekspresowej S6, w rejonie Kołobrzegu i zatrzymali do kontroli. W aucie było uprowadzone dziecko. Samochód prowadził 50-latek.

Jak dodała prok. Ewa Dziadczyk, zarówno 38-latek, jak i matka dziecka twierdzą, że jest on ojcem chłopca, natomiast nie wynika to z aktu urodzenia.

Mężczyzna jest także podejrzany, o to, że w październiku, pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, kierował samochodem. Nie jest to zarzut związany z uprowadzeniem dziecka. 38-latek przyznał się do tego czynu.

Jak przekazała prok. Dziadczyk, ze wszystkich zarzucanych mu czynów, największą karą zagrożone jest nękanie. Za to grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany został również 50-letni kierowca pojazdu, został on przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od wczoraj oglądane 9883 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3100 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3026 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2803 razy)
  5. SOR przy Arkońskiej czasowo będzie zamknięty
    (od przedwczoraj oglądane 2589 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W Szczecinie zapłonęły Światła Pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Wypadek za wypadkiem". Mieszkańcy skarżą się na sytuację na ul. Miodowej [WIDEO]
Potężna jednostka za 2 mln zł trafiła do Komisariatu Wodnego [WIDEO, ZDJĘCIA]
55. rocznica Grudnia '70 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilkanaście nowych autobusów elektrycznych wyruszy na ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radio Szczecin z darami dla „Daru” na „Darze” [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty