Niedługo otwarcie ostatniego fragmentu S6

W najbliższy poniedziałek o godzinie 10 nastąpi oficjalne otwarcie ostatniego fragmentu drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim.
Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Koszalin - Sławno i Sławno - Słupsk. Łączna długość udostępnionej trasy wyniesie blisko 45 kilometrów.
Zgodnie z zapowiedziami GDDKiA, S6 ze Szczecina do Trójmiasta ma zostać ukończona w połowie przyszłego roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
