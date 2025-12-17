PKP Intercity szykuje przedświąteczne ułatwienia

PKP Intercity już piątek - jednorazowo - uruchomi podwójny skład Pendolino na trasie Kraków - Warszawa - Kołobrzeg.
Dzięki temu pociąg, który na co dzień oferuje 350 miejsc w podwójnym zestawieniu, będzie mógł zabrać na pokład około 700 pasażerów.
Jak informuje przewoźnik, w okresie od 19 grudnia do 2 stycznia na tory wyjedzie ponad 330 wzmocnionych komfortowymi wagonami pociągów. Będą to połączenia zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
