Ostatni moment na ubieganie się o rolnicze dotacje

Region Natalia Chodań

Kombajn. Fot. www.wikipedia.org / Jacek Halicki
Kombajn. Fot. www.wikipedia.org / Jacek Halicki
Ostatni dzwonek dla rolników chcących ubiegać się o wsparcie na inwestycje zwiększające konkurencyjność.
Rolnicy mogą ubiegać się o pieniądze w dwóch obszarach. - Można złożyć wniosek na zakup kombajnu. W tym przypadku mogą go złożyć tylko rolnicy w ramach umowy wspólnego użytkowania, czyli musi być tu kilku rolników. Możemy także składać wnioski w obszarze D, o dotacje na rozwiązania rolnictwa precyzyjnego w budynkach służących do prowadzenia produkcji zwierzęcej - mówi Paulina Durkacz-Kulesza z ARiMR-u w Szczecinie.

W każdym z obszarów dofinansowanie może wynieść do 300 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka na wnioski do 19 grudnia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Możemy także składać wnioski w obszarze D, o dotacje na rozwiązania rolnictwa precyzyjnego w budynkach służących do prowadzenia produkcji zwierzęcej - mówi Paulina Durkacz-Kulesza z ARiMR-u w Szczecinie.

