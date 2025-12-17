Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Marsz na Parlament Europejski. Wśród protestujących są rolnicy z regionu

Region Kacper Narodzonek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Około 300 rolników z całej Polski - z czego stu z województwa zachodniopomorskiego - wyruszyło do Brukseli.
Na godzinę 12 w czwartek zaplanowany jest wspólny protest rolników z całej Unii Europejskiej.

Rozregulowany rynek produktów rolnych nie jest tylko polskim problemem - mówi przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie Adam Walterowicz.

- Będą tam rolnicy z różnych krajów. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku... W całej Unii Europejskiej rynek został zniszczony - podkreśla Walterowicz.

Jeden z organizatorów zachodniopomorskich protestów - Stanisław Barna zauważa z kolei, że opłacalność produkcji obniża się z każdym rokiem. - Od początku protestów mówimy o tych rekompensatach. Mówimy, że potrzebujemy, jeśli te rynki wszystkie do nas spłyną, jakiegoś mechanizmu stworzonego po to, aby ta opłacalność pozostała. Nikt nie chce pracować bez opłacalności. A my teraz taką sytuację mamy. W każdej dziedzinie rolnictwa mamy statystyki poniżej zera i to nieraz bardzo grubo poniżej zera - dodaje Barna.

Według szacunków organizacji Copa-Cogeca, zrzeszającej rolnicze organizacje, na proteście ma się pojawić około 10 tysięcy rolników z 25 państw Unii.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Rozregulowany rynek produktów rolnych nie jest tylko polskim problemem - mówi przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie Adam Walterowicz.
Jeden z organizatorów zachodniopomorskich protestów - Stanisław Barna zauważa z kolei, że opłacalność produkcji obniża się z każdym rokiem. - Od początku protestów mówimy o tych rekompensatach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od przedwczoraj oglądane 9898 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3111 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3037 razy)
  4. SOR przy Arkońskiej czasowo będzie zamknięty
    (od 15 grudnia oglądane 2606 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2409 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie zorganizowali charytatywny koncert dla nauczycielki [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie zapłonęły Światła Pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Wypadek za wypadkiem". Mieszkańcy skarżą się na sytuację na ul. Miodowej [WIDEO]
Anielska muzyka w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anielska muzyka w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anielska muzyka w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty