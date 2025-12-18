Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mieli odpuścić, ale zmienili zdanie. W piątek kolejny protest rolników w regionie

Region Kacper Narodzonek

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
W czwartek Bruksela, w piątek - drogi w Zachodniopomorskiem. W czwartek w południe delegacja około stu rolników z naszego regionu dołączy do europejskiego protestu w stolicy Belgii.
Marsz na Parlament Europejski. Wśród protestujących są rolnicy z regionu

W piątek natomiast wrócą demonstracje w województwie. Demonstracje z zeszłego tygodnia miały być ostatnimi w 2025 roku, postanowiliśmy jednak wyjść jeszcze raz przed świętami na drogi - mówi Adam Walterowicz, przewodniczący rady Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych.

- Ostatnio się zapytaliśmy na proteście czy protestujemy w ten piątek. Powiedzieli, że tak, protestujemy. W pierwszym tygodniu po Nowym Roku wyjedziemy znowu na ulice, chyba, że się dogadamy - mówi Walterowicz.

Na razie zostajemy przy blokadach, nie będziemy jeszcze zwiększać intensywności naszych protestów, co nie jest regułą w innych krajach - zauważa Stanisław Barna, jeden z organizatorów protestów.

- To co się dzieje teraz w Grecji, że tam nikt nie patrzy, że miasto na nas źle patrzy, że tam poszczególni ludzie się źle wypowiadają. Chcą zrobić swoje, załatwić sprawy i jechać do domu - mówi Barna.

Na ten moment potwierdzone są dwie lokalizacje rolniczych demonstracji - węzeł Pyrzyce na drodze ekspresowej S3 oraz miejscowość Krąpiel na drodze krajowej nr 10.

Edycja tekstu: Michał Król
