Radni zajmą się budżetem na rok 2026

Dyskusja nad budżetem zdominuje czwartkową sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z projektem dochody województwa w roku 2026 to prawie1 miliard 750 milionów złotych, a wydatki to ponad 2 mld 200 mln zł. Tym samym prognozowany deficyt budżetu wynieść ma prawie 475 milionów złotych.





W trakcie sesji radni przekażą także prawie 7,5 miliona złotych na budowę oraz modernizację kolejnych w naszym regionie obiektów sportowych, jak również ustanowią rok 2026 "Rokiem Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim".





Początek czwartkowej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o godzinie 12.00.