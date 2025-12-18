Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Radni zajmą się budżetem na rok 2026

Region Adam Wosik

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dyskusja nad budżetem zdominuje czwartkową sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Zgodnie z projektem dochody województwa w roku 2026 to prawie1 miliard 750 milionów złotych, a wydatki to ponad 2 mld 200 mln zł. Tym samym prognozowany deficyt budżetu wynieść ma prawie 475 milionów złotych.

W trakcie sesji radni przekażą także prawie 7,5 miliona złotych na budowę oraz modernizację kolejnych w naszym regionie obiektów sportowych, jak również ustanowią rok 2026 "Rokiem Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim".

Początek czwartkowej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o godzinie 12.00.

Edycja tekstu: Michał Król

grudzień 2025
