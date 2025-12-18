"Komisja tylko potwierdza te obawy, które słyszymy od innych osób ws. aeroklubu"

Nie milkną echa poniedziałkowej wizyty radnych na lotnisku w szczecińskim Dąbiu. Podczas wyjazdowego posiedzenia dwóch komisji - ds. gospodarki komunalnej i ds. sportu - doszło do konfrontacji radnych z prezesem Aeroklubu Szczecińskiego, który zarządza obiektem.

Edycja tekstu: Michał Król

Wizyta zamiast rozwiać wątpliwości, tylko je uzasadniła - mówił Przemysław Słowik, radny KO.- Ta komisja jak na razie tylko nam potwierdza te obawy, które słyszymy od innych osób. Jeśli przyjeżdżamy na miejsce i nie widziałem takiej komisji, żeby ktoś był tak bezczelnie nieprzygotowany, bo to trzeba nazywać rzeczy po imieniu - mówił Słowik.Są już pierwsze pomysły na rozwiązanie patowej sytuacji. Jednym z nich mogłoby być tymczasowe przejęcie nadzoru nad obiektem przez miasto - tłumaczył Krzysztof Romianowski, radny PiS.- Kierownik wytypowany jest przez MOSRiR i jest to jednostka, która jak najbardziej ma kompetencje. A następnie po roku, dwóch latach takiego powiedzmy planu naprawczego, można pomyśleć o radach programowych, o podmiotach, które będą kontrolowały czy w jakiś sposób zarządzały aeroklubem - mówił Romianowski.Po wizycie na lotnisku w Dąbiu radni wystosowali wniosek do prezydenta miasta o przeprowadzenie kontroli działalności Aeroklubu i obiektu.