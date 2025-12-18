Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Tymczasowy areszt dla porywacza z Koszalina.

Region Anna Arabska - Szmajdzińska

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Uprowadził 10-miesięczne dziecko. Grozi mu 8 lat więzienia.
38-latek uprowadził 10-miesięczne dziecko. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji wytypowano pojazd, którym poruszał się sprawca, czarne BMW.

Informacja została błyskawicznie przekazana patrolom, co pozwoliło na namierzenie auta na drodze ekspresowej S6, w rejonie Kołobrzegu. Tam policjanci zatrzymali samochód i bezpiecznie odzyskali uprowadzone dziecko. Niemowlę trafiło pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

38-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał cztery zarzuty, w tym m.in. uprowadzenia małoletniego, kierowania gróźb karalnych, uporczywego nękania oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

Porywaczowi grozi 8 lat więzienia.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

