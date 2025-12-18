Tragiczny pożar w powiecie kołobrzeskim. Nie żyje jedna osoba

Strażacy od wczesnych godzin porannych walczyli z pożarem domu wielorodzinnego w Rymaniu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

O godz. 4.30 Straż Pożarna otrzymała wezwanie do do budynku wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej w Rymaniu. Pożar wybuchł w mieszkaniu na parterze. Do akcji ruszyło siedem zastępów strażackich. W momencie przybycia na miejsce strażaków całe mieszkanie objęte już było pożarem.- Ratownicy znaleźli zwęglone ciało. Osoba znajdowała się w mieszkaniu, w którym doszło do zadymienia - mówi Damian Romańczuk rzecznik Kołobrzeskiej Straży Pożarnej.Strażacy ewakuowali trzy inne osoby przebywające w sąsiednich lokalach. Akcja gaśnicza została już zakończona. Na miejscu wciąż pracuje jednak policja, która pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności tragedii.