Błądków będzie miał nowy wodociąg

W powiecie łobeskim ruszyła długo wyczekiwana inwestycja.
Ruszyła długo wyczekiwana budowa nowego wodociągu w Błądkowie, w powiecie łobeskim.
Prace obejmują budowę prawie 10 km sieci, modernizację infrastruktury technicznej i systemów uzdatniania wody oraz wdrożenie rozwiązań zapewniających stabilne i bezpieczne dostawy wody przez kolejne dekady.
Oprócz budowy wodociągu do Błądkowa, z planowanym przyszłym rozwidleniem do Bienic, wykonana będzie też sieć wodociągowa do Grzęzna. W przyszłości planowana jest również budowa nowego wodociągu z Dobropola do miejscowości Tucze.
Wykonawcą robót jest firma ze Stargardu.
Inwestycja kosztuje prawie 5 milionów złotych - większość to dofinansowanie rządowe.
