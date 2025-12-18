Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Błądków będzie miał nowy wodociąg

Region Anna Arabska - Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium]
W powiecie łobeskim ruszyła długo wyczekiwana inwestycja.
Ruszyła długo wyczekiwana budowa nowego wodociągu w Błądkowie, w powiecie łobeskim.
Prace obejmują budowę prawie 10 km sieci, modernizację infrastruktury technicznej i systemów uzdatniania wody oraz wdrożenie rozwiązań zapewniających stabilne i bezpieczne dostawy wody przez kolejne dekady.

Oprócz budowy wodociągu do Błądkowa, z planowanym przyszłym rozwidleniem do Bienic, wykonana będzie też sieć wodociągowa do Grzęzna. W przyszłości planowana jest również budowa nowego wodociągu z Dobropola do miejscowości Tucze.

Wykonawcą robót jest firma ze Stargardu.
Inwestycja kosztuje prawie 5 milionów złotych - większość to dofinansowanie rządowe.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od przedwczoraj oglądane 9922 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3133 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3050 razy)
  4. SOR przy Arkońskiej jest czasowo zamknięty
    (od dzisiaj oglądane 2775 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2429 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie zorganizowali charytatywny koncert dla nauczycielki [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie zapłonęły Światła Pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Wypadek za wypadkiem". Mieszkańcy skarżą się na sytuację na ul. Miodowej [WIDEO]
Anielska muzyka w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anielska muzyka w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anielska muzyka w Radiu Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty