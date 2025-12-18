Błądków będzie miał nowy wodociąg

W powiecie łobeskim ruszyła długo wyczekiwana inwestycja.

Ruszyła długo wyczekiwana budowa nowego wodociągu w Błądkowie, w powiecie łobeskim.Prace obejmują budowę prawie 10 km sieci, modernizację infrastruktury technicznej i systemów uzdatniania wody oraz wdrożenie rozwiązań zapewniających stabilne i bezpieczne dostawy wody przez kolejne dekady.Oprócz budowy wodociągu do Błądkowa, z planowanym przyszłym rozwidleniem do Bienic, wykonana będzie też sieć wodociągowa do Grzęzna. W przyszłości planowana jest również budowa nowego wodociągu z Dobropola do miejscowości Tucze.Wykonawcą robót jest firma ze Stargardu.Inwestycja kosztuje prawie 5 milionów złotych - większość to dofinansowanie rządowe.