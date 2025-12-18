Zapraszamy na Magię Świąt z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

W czwartek wieczorem w naszym studiu S-1 odbędzie się koncert Magia Świąt z Radiem Szczecin.

Transmisja koncertu na żywo na naszej antenie, Facebooku i YouTube od godziny 19.









Edycja tekstu: Michał Król

Najpiękniejsze świąteczne piosenki wykonają szczecińscy muzycy - m.in. Kasia Kazuba, Klaudia Kowalczyk, Eva Sand, Konrad Pawicki, Olek Różanek i Konrad Słoka. A my zajrzeliśmy z mikrofonem na próbę przed tym występem.- Zapraszamy już dzisiaj o 19 na wyjątkowe wydarzenie - Magia Świąt z Radiem Szczecin. Będzie magicznie, będzie świątecznie, będzie kolędowo - mówi Sebastian Wierciak, redaktor naczelny Radia Szczecin.- Będę śpiewał dwie piosenki. Nastrój na próbie jest obiecujący, bardzo świąteczny - mówi Konrad Słoka.- Wszystko jest już pięknie przystrojone. Będą cudowne piosenki. Szczerze mówiąc, bardziej się cieszę na te wszystkie inne niż te, które ja będę śpiewała. Sama zaśpiewam na pewno "Mario, czy już wiesz?" i "All i want for christmas is you" - mówi Klaudia Kowalczyk.