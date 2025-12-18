Finał akcji "I ty możesz być świętym Mikołajem" [ZDJĘCIA]

Paczki przygotowane przez szczecińskich uczniów szkół TEB trafiły do podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych.

Do świąt zostało jeszcze kilka dni, ale Święty Mikołaj zostawił już prezenty dzieciom z rodzin zastępczych i domów dziecka. W szczecińskim liceum i technikum TEB Edukacja podsumowano coroczną akcję charytatywną "I ty możesz zostać Świętym Mikołajem".- Przygotowaliśmy w tym roku dla dzieci coś zupełnie innego, a mianowicie czytanie bajek w specjalnie przygotowanym, rozświetlonym domku. Robimy tatuaże, malujemy buźki, mamy cały kącik plastyczny, w którym dzieci przygotowują dla siebie niespodzianki - mówi Joanna Frydrych, nauczyciel wychowania fizycznego.- Od lat wspólnie z TeB liceum i TeB Technikum organizujemy tę akcję. Przygotowujemy się tak właściwie już od listopada. Zbieramy środki, organizujemy różne akcje, kiermasze, żeby móc co roku właśnie tym dzieciom ze placówki opiekuńczej kupić liczne prezenty, no i żeby spełnić ich marzenia - mówi uczeń Marcel Michalczuk.Paczki przygotowane przez szczecińskich uczniów otrzymało kilkudziesięciu podopiecznych domów dziecka i rodzin zastępczych.