Schronisko w Dobrej zaprasza na "Świąteczne futrowanie"

Mat. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

Zimowa Kraina Tropów, Psie Rozluźnienie i Węchowa Magia Świąt - między innymi takie warsztaty zaplanowano w sobotę w Schronisku w Dobrej.

Odbędzie się tam wydarzenie pod hasłem "Świąteczne futrowanie" - zachęca Jadwiga Tumielewicz, dyrektorka placówki.



- Będzie się można pobawić, poznać nasze zwierzęta, zobaczyć jak funkcjonuje schronisko. Nasi wolontariusze opowiedzą, jak pomóc zwierzętom przetrwać trudne warunki pogotowie, a zbliża się Sylwester i dobrze jest przygotować zwierzęta do tego trudnego momentu. Odbędą się warsztaty psi-kociego masażu, zabawy węchowe i nose work - wylicza Tumielewicz.



Zaplanowano również prelekcję o tym, jak chronić psie łapy przed mrozem i warsztaty tworzenia świątecznych mat węchowych.



Wydarzenie rozpocznie się w Schronisku w Dobrej w sobotę o godzinie 11. Na niektóre warsztaty obowiązują zapisy pod adresem emailowym dobrepsotkischronisko@gmail.com.