Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Schronisko w Dobrej zaprasza na "Świąteczne futrowanie"

Region Anna Pałamar

Mat. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
Mat. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
Zimowa Kraina Tropów, Psie Rozluźnienie i Węchowa Magia Świąt - między innymi takie warsztaty zaplanowano w sobotę w Schronisku w Dobrej.
Odbędzie się tam wydarzenie pod hasłem "Świąteczne futrowanie" - zachęca Jadwiga Tumielewicz, dyrektorka placówki.

- Będzie się można pobawić, poznać nasze zwierzęta, zobaczyć jak funkcjonuje schronisko. Nasi wolontariusze opowiedzą, jak pomóc zwierzętom przetrwać trudne warunki pogotowie, a zbliża się Sylwester i dobrze jest przygotować zwierzęta do tego trudnego momentu. Odbędą się warsztaty psi-kociego masażu, zabawy węchowe i nose work - wylicza Tumielewicz.

Zaplanowano również prelekcję o tym, jak chronić psie łapy przed mrozem i warsztaty tworzenia świątecznych mat węchowych.

Wydarzenie rozpocznie się w Schronisku w Dobrej w sobotę o godzinie 11. Na niektóre warsztaty obowiązują zapisy pod adresem emailowym dobrepsotkischronisko@gmail.com.
Odbędzie się tam wydarzenie pod hasłem "Świąteczne futrowanie" - zachęca Jadwiga Tumielewicz, dyrektorka placówki.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od przedwczoraj oglądane 9951 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3159 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3058 razy)
  4. SOR przy Arkońskiej jest czasowo zamknięty
    (od dzisiaj oglądane 2903 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2441 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejska Wigilia dla potrzebujących w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Magię Świąt z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Hinc
Torty dla walczących, bo sportowcy też potrzebują słodkości [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczniowie zorganizowali charytatywny koncert dla nauczycielki [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie zapłonęły Światła Pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty