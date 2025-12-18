Poszukiwany krótko nacieszył się wolnością

Wpadł przez palenie papierosa na dworcu i z zakładu karnego w Niemczech trafił od razu za kratki w Polsce.

Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali poszukiwanego mężczyznę podczas nocnego patrolu w rejonie dworca PKP. Mundurowi zwrócili uwagę na pobudzonego mężczyznę, który wbiegł na schody z otwartą butelką piwa w ręku i papierosem.Podczas rozmowy z policjantami przyznał, że opuścił właśnie zakład karny na terenie Niemiec. Okazało się, że w Polsce był poszukiwany do odbycia kary pół roku więzienia. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego.