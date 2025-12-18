Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wyspa Grodzka z nową farmą fotowoltaiczną [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia
Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia
Na Wyspie Grodzkiej uruchomiona została nowa instalacja fotowoltaiczna.
111 paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu Bosmanatu. Farma pozwoli pokryć 70% średniego rocznego zapotrzebowania energetycznego portu.

Energia pozyskiwana ze słońca zasili infrastrukturę North East Mariny - między innymi bosmanat, pompę ciepła, przepompownię, most zwodzony i słupki dla obsługi żeglarzy. Instalacja została wyposażona również w magazyn energii, który umożliwi wykorzystanie zgromadzonej energii w pochmurne dni.

Edycja tekstu: Michał Król

