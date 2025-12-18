Wyspa Grodzka z nową farmą fotowoltaiczną [ZDJĘCIA]

Na Wyspie Grodzkiej uruchomiona została nowa instalacja fotowoltaiczna.

Edycja tekstu: Michał Król

111 paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu Bosmanatu. Farma pozwoli pokryć 70% średniego rocznego zapotrzebowania energetycznego portu.Energia pozyskiwana ze słońca zasili infrastrukturę North East Mariny - między innymi bosmanat, pompę ciepła, przepompownię, most zwodzony i słupki dla obsługi żeglarzy. Instalacja została wyposażona również w magazyn energii, który umożliwi wykorzystanie zgromadzonej energii w pochmurne dni.