Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Spór ws. mobbingu w Urzędzie Gminy Dobra. Nowe ustalenia [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Magdalena Zagrodzka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Magdalena Zagrodzka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
"W Urzędzie Gminy Dobra nie stwierdzono mobbingu" - napisała w oświadczeniu wójt gminy Magdalena Zagrodzka.
Dwie nowe skargi w sprawie mobbingu w Dobrej. Chodzi o wójt gminy i jej zastępcę

Dwie nowe skargi w sprawie mobbingu w Dobrej. Chodzi o wójt gminy i jej zastępcę

Niewłaściwe zachowanie sekretarz gminy? "Skarga na wójt zasadna"
Jak informowaliśmy, skargi do Okręgowego Inspektoratu Pracy na panią wójt, jej zastępcę i sekretarza gminy złożyli byli pracownicy urzędu.

Według nich, przełożeni mieli m.in. przeklinać, ale też utrudniać pracę przy podejmowaniu decyzji, nie odpowiadając na pytania pracowników.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie przeprowadził kontrolę w urzędzie - mówi wójt Gminy Dobra Magdalena Zagrodzka.

- Były przeprowadzane rozmowy, panie prowadzące kontrolę zrobiły anonimową ankietę z pracownikami naszymi. Było to w protokole zawarte i panie stwierdziły, że mobbingu nie było, a procedury zostały wszczęte prawidłowo i wszelkie sprawy będzie w tej chwili rozstrzygał już sąd - podkreśla Zagrodzka.

Natomiast Ewelina Kolanowska z Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że kontrola rzeczywiście się odbyła, ale polegała na sprawdzeniu, czy w gminie istnieją procedury antymobbingowe i czy w tym przypadku zostały wprowadzone. Instytucja nie orzeka natomiast, czy mobbing był, czy go nie było.

- Zostały sprawdzone te procedury antymobbingowe, które rzeczywiście zostały wprowadzone. Natomiast chciałabym podkreślić, że w naszym porządku prawnym nie Inspekcja Pracy osądza, czy mobbing istnieje, czy zaistniał, takie kompetencje ma tylko i wyłącznie Sąd Pracy - informuje Kolanowska.

Dwóch pracowników zdecydowało się wejść na drogę sądową. Toczą się postępowania w sądzie pracy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie przeprowadził kontrolę w urzędzie - mówi wójt Gminy Dobra Magdalena Zagrodzka.
Natomiast Ewelina Kolanowska z Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że kontrola rzeczywiście się odbyła, ale polegała na sprawdzeniu, czy w gminie istnieją procedury antymobbingowe i czy w tym przypadku zostały wprowadzone. Instytucja nie orzeka natomiast, czy mobbing był, czy go nie było.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od przedwczoraj oglądane 9977 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3170 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3069 razy)
  4. SOR przy Arkońskiej jest czasowo zamknięty
    (od dzisiaj oglądane 2967 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2450 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejska Wigilia dla potrzebujących w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Magię Świąt z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Hinc
Torty dla walczących, bo sportowcy też potrzebują słodkości [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczniowie zorganizowali charytatywny koncert dla nauczycielki [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie zapłonęły Światła Pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty