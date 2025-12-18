Spór ws. mobbingu w Urzędzie Gminy Dobra. Nowe ustalenia [ZDJĘCIA]

"W Urzędzie Gminy Dobra nie stwierdzono mobbingu" - napisała w oświadczeniu wójt gminy Magdalena Zagrodzka.

Jak informowaliśmy, skargi do Okręgowego Inspektoratu Pracy na panią wójt, jej zastępcę i sekretarza gminy złożyli byli pracownicy urzędu.Według nich, przełożeni mieli m.in. przeklinać, ale też utrudniać pracę przy podejmowaniu decyzji, nie odpowiadając na pytania pracowników.Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie przeprowadził kontrolę w urzędzie - mówi wójt Gminy Dobra Magdalena Zagrodzka.- Były przeprowadzane rozmowy, panie prowadzące kontrolę zrobiły anonimową ankietę z pracownikami naszymi. Było to w protokole zawarte i panie stwierdziły, że mobbingu nie było, a procedury zostały wszczęte prawidłowo i wszelkie sprawy będzie w tej chwili rozstrzygał już sąd - podkreśla Zagrodzka.Natomiast Ewelina Kolanowska z Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że kontrola rzeczywiście się odbyła, ale polegała na sprawdzeniu, czy w gminie istnieją procedury antymobbingowe i czy w tym przypadku zostały wprowadzone. Instytucja nie orzeka natomiast, czy mobbing był, czy go nie było.- Zostały sprawdzone te procedury antymobbingowe, które rzeczywiście zostały wprowadzone. Natomiast chciałabym podkreślić, że w naszym porządku prawnym nie Inspekcja Pracy osądza, czy mobbing istnieje, czy zaistniał, takie kompetencje ma tylko i wyłącznie Sąd Pracy - informuje Kolanowska.Dwóch pracowników zdecydowało się wejść na drogę sądową. Toczą się postępowania w sądzie pracy.