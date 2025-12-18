Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kolejny krok w realizacji Przylądka Pomerania

Region Anna Pałamar

Wizualizacja portu Przylądek Pomerania w Świnoujściu. Mat. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Wizualizacja portu Przylądek Pomerania w Świnoujściu. Mat. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście
Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka poinformował o kolejnym kroku w realizacji inwestycji.
Jest pozwolenie na budowę drogi technicznej, która umożliwi wjazd sprzętu na plac budowy nowego głębokowodnego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Jak przekazał w mediach społecznościowych wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka to kolejny krok w realizacji Przylądka Pomerania.

W ramach tej inwestycji powstanie 186 hektarów nowego lądu i nabrzeża, które pozwolą na przyjmowanie największych kontenerowców świata. Terminal ma być gotowy do 2029 roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

