Cieknący kran, wymiana żarówki czy montaż półek. W Szczecinie ruszył program pomocy w usterkach domowych dla potrzebujących.
Centrum Usług Społecznych wychodzi naprzeciw osobom starszym, chorym bądź niepełnosprawnym. Pomoc fachowców będzie darmowa bądź za symboliczną 10 proc. opłatą.
Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo i telefonicznie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
