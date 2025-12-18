Cieknący kran, wymiana żarówki czy montaż półek. W Szczecinie ruszył program pomocy w usterkach domowych dla potrzebujących.

Centrum Usług Społecznych wychodzi naprzeciw osobom starszym, chorym bądź niepełnosprawnym. Pomoc fachowców będzie darmowa bądź za symboliczną 10 proc. opłatą.



Celem programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo i telefonicznie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas