Będą zmiany w zarządzaniu szpitalami powiatowymi w regionie

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wyrazili zgodę na utworzenie nowej spółki pod nazwą "Szpitale Zachodniopomorskie".

To podmiot, który - docelowo - będzie miał kompetencje zarządzania między innymi szpitalami powiatowymi - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.



- Coraz więcej powiatów wstępuje do nas o to, żebyśmy przejęli odpowiedzialność albo współodpowiedzialność za ich jednostki. Po prostu, szpitale - powiedzmy wprost - nie radzą sobie z wyzwaniem, jakim jest prowadzenie szpitala powiatowego - podkreśla Geblewicz.



- To uchwała, z której nic nie wynika - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski. - Mowa jest o tym, że mogą przystępować do tej spółki szpitale powiatowe. Jednak pytanie na jakich zasadach, bo nie wszystkie szpitale powiatowe mają przecież dodatni bilans finansowy, niektóre mają ujemny. Kto będzie spłacał długi tych szpitali, może szpitale marszałkowskie, które mają nadwyżkę finansową, jak na przykład ZCO? - dodaje Niburski.



Nowa spółka, o kapitale zakładowym dwóch milionów złotych, rozpocząć ma swoją działalność już w przyszłym roku. Zgodnie z założeniami ma ona "poprawić jakość zarządzania szpitalami publicznymi", działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.



Autorka edycji: Joanna Chajdas