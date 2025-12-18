Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Będą zmiany w zarządzaniu szpitalami powiatowymi w regionie

Region Adam Wosik

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wyrazili zgodę na utworzenie nowej spółki pod nazwą "Szpitale Zachodniopomorskie".
To podmiot, który - docelowo - będzie miał kompetencje zarządzania między innymi szpitalami powiatowymi - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

- Coraz więcej powiatów wstępuje do nas o to, żebyśmy przejęli odpowiedzialność albo współodpowiedzialność za ich jednostki. Po prostu, szpitale - powiedzmy wprost - nie radzą sobie z wyzwaniem, jakim jest prowadzenie szpitala powiatowego - podkreśla Geblewicz.

- To uchwała, z której nic nie wynika - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski. - Mowa jest o tym, że mogą przystępować do tej spółki szpitale powiatowe. Jednak pytanie na jakich zasadach, bo nie wszystkie szpitale powiatowe mają przecież dodatni bilans finansowy, niektóre mają ujemny. Kto będzie spłacał długi tych szpitali, może szpitale marszałkowskie, które mają nadwyżkę finansową, jak na przykład ZCO? - dodaje Niburski.

Nowa spółka, o kapitale zakładowym dwóch milionów złotych, rozpocząć ma swoją działalność już w przyszłym roku. Zgodnie z założeniami ma ona "poprawić jakość zarządzania szpitalami publicznymi", działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
To podmiot, który - docelowo - będzie miał kompetencje zarządzania między innymi szpitalami powiatowymi - mówi marszałek Olgierd Geblewicz.
- To uchwała, z której nic nie wynika - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od przedwczoraj oglądane 9977 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3169 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3068 razy)
  4. SOR przy Arkońskiej jest czasowo zamknięty
    (od dzisiaj oglądane 2966 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2450 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejska Wigilia dla potrzebujących w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Magię Świąt z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Hinc
Torty dla walczących, bo sportowcy też potrzebują słodkości [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uczniowie zorganizowali charytatywny koncert dla nauczycielki [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie zapłonęły Światła Pamięci [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty