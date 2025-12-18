Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Seryjny włamywacz zatrzymany

Region Krzysztof Cichocki

Fot. pixabay.com / Dimhou (CC0 domena publiczna)
Szczecińscy kryminalny zatrzymali sprawcę serii włamań, których straty przekroczyły 400 tysięcy złotych.
Funkcjonariusze z Dąbia ustalili jego tożsamość m.in. dzięki analizie monitoringu. Mundurowi schwytali go w województwie pomorskim.

37-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy oraz grabieży tablic rejestracyjnych.

Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

