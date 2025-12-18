Seryjny włamywacz zatrzymany

Szczecińscy kryminalny zatrzymali sprawcę serii włamań, których straty przekroczyły 400 tysięcy złotych.
Funkcjonariusze z Dąbia ustalili jego tożsamość m.in. dzięki analizie monitoringu. Mundurowi schwytali go w województwie pomorskim.
37-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy oraz grabieży tablic rejestracyjnych.
Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
