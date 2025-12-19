Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"u Krysi" będzie można zobaczyć "Pomniki pamięci"

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Facebook Oswajanie miasta i U Krysi • punkt sąsiedzki
Fot. Facebook Oswajanie miasta i U Krysi • punkt sąsiedzki
To niewielkie i często niepozorne przedmioty, które niosą ze sobą wielki ładunek emocjonalny i pamięć o przeszłości. W szczecińskim punkcie sąsiedzkim "u Krysi" będzie można zobaczyć "Pomniki pamięci".
To rzeczy, które przywiezione do Szczecina zyskały nowe, symboliczne znaczenie. Jedna z mieszkanek przekazała różaniec, który ma od swojej matki, a który - jak mówiła - ratował im życie podczas wojny - opowiada kuratorka wystawy Grażyna Iłowiecka.

- Gdy matka umarła, ona tylko tę rzecz jedną po matce zachowała, więc ten różaniec ma już wiele, wiele lat i jest cały drucikami połączony, te koraliki, bo ileś razy ktoś go podarł, jakiś żołnierz rzucił na ziemię, oni zbierali te koraliki, więc to jest malutki przedmiot, ale ma ogromny taki ładunek emocjonalny - mówi Iłowiecka.

"Pomniki pamięci" będzie można zobaczyć w punkcie "U Krysi" przy ul. Bałuki. Początek wydarzenia o 19.

Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Oswajanie Miasta.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Jedna z mieszkanek przekazała różaniec, który ma od swojej matki, a który - jak mówiła - ratował im życie podczas wojny - opowiada kuratorka wystawy Grażyna Iłowiecka.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od 16 grudnia oglądane 10047 razy)
  2. SOR przy Arkońskiej jest czasowo zamknięty
    (od wczoraj oglądane 3220 razy)
  3. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3213 razy)
  4. Wypadek na skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy i Ściegiennego
    (od 16 grudnia oglądane 2394 razy)
  5. Niedługo otwarcie ostatniego fragmentu S6
    (od przedwczoraj oglądane 2225 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zamkowa zbrojownia otwarta dla zwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jacek Janiak
Miejska Wigilia dla potrzebujących w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Magię Świąt z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Hinc
Torty dla walczących, bo sportowcy też potrzebują słodkości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty