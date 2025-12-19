Fot. Facebook Oswajanie miasta i U Krysi • punkt sąsiedzki

To niewielkie i często niepozorne przedmioty, które niosą ze sobą wielki ładunek emocjonalny i pamięć o przeszłości. W szczecińskim punkcie sąsiedzkim "u Krysi" będzie można zobaczyć "Pomniki pamięci".

To rzeczy, które przywiezione do Szczecina zyskały nowe, symboliczne znaczenie. Jedna z mieszkanek przekazała różaniec, który ma od swojej matki, a który - jak mówiła - ratował im życie podczas wojny - opowiada kuratorka wystawy Grażyna Iłowiecka.



- Gdy matka umarła, ona tylko tę rzecz jedną po matce zachowała, więc ten różaniec ma już wiele, wiele lat i jest cały drucikami połączony, te koraliki, bo ileś razy ktoś go podarł, jakiś żołnierz rzucił na ziemię, oni zbierali te koraliki, więc to jest malutki przedmiot, ale ma ogromny taki ładunek emocjonalny - mówi Iłowiecka.



"Pomniki pamięci" będzie można zobaczyć w punkcie "U Krysi" przy ul. Bałuki. Początek wydarzenia o 19.



Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Oswajanie Miasta.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł