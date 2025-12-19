Ręcznie wykonane mydła, ceramika, biżuteria i linoryty. Rusza Świąteczny Market w Domu Grabarza.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

To ostatnia przed Świętami Bożego Narodzenia okazja do zakupu upominków i spotkania ze szczecińskimi artystami. Na miejscu czekać też będzie wegański poczęstunek. Kiermasz można odwiedzać od piątku do niedzieli.Pierwszego dnia Klub Storrady będzie otwarty od godziny 17 do 20. W sobotę i niedzielę - rękodzielnicy będą czekać na odwiedzających od 12 do 20.