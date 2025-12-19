Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Bukowa znów zanieczyszczona ściekami

Region Krzysztof Cichocki

Fot. FB/Wody Polskie RZGW Szczecin
Fot. FB/Wody Polskie RZGW Szczecin
"To powtórka z rozrywki" - mówią przedstawiciele Wód Polskich w Szczecinie. Ponownie doszło do zanieczyszczenia rzeki Bukowej na wysokości Jeziorka Słonecznego.
Dokładnie w tym samym miejscu wcześniej, na przełomie marca i kwietnia tego roku, miała miejsce bardzo podobna sytuacja. Od wtorku tym samym odcinkiem rowu ponownie płyną nieczystości - są to ścieki bytowe - mówi Marek Synowiecki ze szczecińskich Wód Polskich.

- Ciecz niewiadomego pochodzenia spłynęła prawdopodobnie kanalizacją deszczową, odprowadzającą wody opadowe z okolic ulicy Taczaka. Razem z pracownikami nadzoru wodnego od chwili, kiedy to zgłoszenie dotarło do nas, czyli od wtorku, podejmujemy starania, by ustalić, kto ten odcinek Bukowej zanieczyszcza - mówi Synowiecki.

Na razie nie wiadomo, jak duża jest skala zanieczyszczenia. W sprawie ustalenia źródła problemu będziemy współpracować z ZWiK-iem - dodaje Synowiecki.

- Właśnie w tej chwili na miejscu są ekipy Zarządu Zlewni Szczecin i Nadzoru Wodnego Wód Polskich, które też będą się starały ustalić skąd te ścieki płyną. Niestety od wtorku dalej trwa spływ tych ścieków, czyli sytuacja jest dalej poważna. W związku z tym też ustalamy jakie to zanieczyszczenie może ewentualne szkody dla samej rzeki poczynić - tłumaczy Synowiecki.

Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Od wtorku tym samym odcinkiem rowu ponownie płyną nieczystości - są to ścieki bytowe - mówi Marek Synowiecki ze szczecińskich Wód Polskich.
W sprawie ustalenia źródła problemu będziemy współpracować z ZWiK-iem - dodaje Synowiecki.

Najnowsze podcasty