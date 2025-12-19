Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wyremontowany SOR przy Arkońskiej przyjmie pacjentów [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
SOR przy Arkońskiej wraca do budynku „M”. To po trwającym od kwietnia remoncie. W sobotę punktualnie o godzinie 7:00 znów będą mogli trafiać tam pacjenci.
- Zmodernizowaliśmy prawie cały szpitalny oddział ratunkowy - mówi Dorota Hawrus, pielęgniarka oddziałowa SOR Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

- Wyremontowana była część rejestracyjna, czyli dla tych pacjentów, którzy zgłaszają się samodzielnie. Pozostała nam jeszcze do remontu część łóżkowa. Sprzęt, który zakupiliśmy, pomoże nam monitorować pacjentów w szerszym zakresie - mówi Hawrus.

- Na wyremontowanym SORze pomoc będzie mogło uzyskać nawet 100 pacjentów na dobę - dodał lek. Jarosław Bursa, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

- To jest SOR główny, który faktycznie ma status SOR-u, natomiast mamy jeszcze w dwóch budynkach punkty przyjęć SOR. To jest w budynku K - jest punkt przyjęć pacjentów pediatrycznych, dermatologicznych oraz zakaźnych, a w budynku D jest to punkt przyjęcia SOR-u pacjentów kardiologicznych oraz laryngologicznych - dodaje Bursa.

Remont kosztował prawie 18 mln złotych. W 2024 roku we wszystkich funkcjonujących w szpitalu przy ul. Arkońskiej punktach SOR pomoc medyczną uzyskało ok. 45 tys. osób.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
