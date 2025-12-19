Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Jest wyrok dla byłego burmistrza Nowogardu za mobbing i nadużycia

Region Rafael Żełobowski

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Sąd Rejonowy w Goleniowie wydał wyrok dla byłego burmistrza Nowogardu Roberta Cz. i jego zastępcy Krzysztofa K. za mobbing, przestępstwo urzędnicze oraz pobieranie składek partyjnych.
Roberta Cz. uniewinniono z czterech zarzutów. Skazano za próbę nakłonienia do nieuzasadnionych umów zleceń i mobbing wobec pracowników. Krzysztof K. uznano winnym wyłudzenia składek na partię.

Obaj otrzymali po roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Orzeczono grzywny, nawiązki i pięcioletnie zakazy kierowniczych stanowisk. Wyrok zapadł 11 grudnia i jest nieprawomocny.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

