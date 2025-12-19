Zamkowa zbrojownia otwarta dla zwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

Od miecza po "żelazną rękę" - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie otworzył Zbrojownię, czyli nową stałą wystawę.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Ekspozycja pokazuje ponad 80 militariów z okresu od XIV do XVIII wieku z Pomorza i Europy Zachodniej. Wśród nich znalazły się m.in. fragmenty renesansowej zbroi paradnej, XIV-wieczny miecz oburęczny i XVI-wieczna "żelazna ręka".Jednak jak mówi dyrektor szczecińskiego zamku, Barbara Igielska, nowa wystawa jest czymś więcej niż tylko prezentacją historycznych eksponatów.- Jest powrotem do jednego z kluczowych wymiarów funkcjonowania książęcego dworu. To tutaj gromadzono broń, która miała znaczenie militarne, polityczne i symboliczne. Broń była językiem władzy, świadczyła o sile dynastii, o jej ambicjach - mówi Igielska.Wystawa nawiązuje do rycerskich tradycji dynastii Gryfitów. Eksponaty, które są na wystawie były używane przez myśliwych, strażników i władców - mówi Paweł Gut historyk z Archiwum Państwowego w Szczecinie.- To była zbrojownia podręczna, zamkowa dla monarchy, dla księcia, dla jego dworzan. Tam przechowywano przede wszystkim to uzbrojenie, które książę zakładał, czy w ramach parady, wystąpienia publicznego lub też kiedy udawał się na polowanie - tłumaczy Gut.Zbrojownia mieści się u zbiegu skrzydła północnego i wschodniego (wejście J). Wernisaż wystawy o godzinie 17.