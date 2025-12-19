Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zamkowa zbrojownia otwarta dla zwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Od miecza po "żelazną rękę" - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie otworzył Zbrojownię, czyli nową stałą wystawę.
Ekspozycja pokazuje ponad 80 militariów z okresu od XIV do XVIII wieku z Pomorza i Europy Zachodniej. Wśród nich znalazły się m.in. fragmenty renesansowej zbroi paradnej, XIV-wieczny miecz oburęczny i XVI-wieczna "żelazna ręka".

Jednak jak mówi dyrektor szczecińskiego zamku, Barbara Igielska, nowa wystawa jest czymś więcej niż tylko prezentacją historycznych eksponatów.

- Jest powrotem do jednego z kluczowych wymiarów funkcjonowania książęcego dworu. To tutaj gromadzono broń, która miała znaczenie militarne, polityczne i symboliczne. Broń była językiem władzy, świadczyła o sile dynastii, o jej ambicjach - mówi Igielska.

Wystawa nawiązuje do rycerskich tradycji dynastii Gryfitów. Eksponaty, które są na wystawie były używane przez myśliwych, strażników i władców - mówi Paweł Gut historyk z Archiwum Państwowego w Szczecinie.

- To była zbrojownia podręczna, zamkowa dla monarchy, dla księcia, dla jego dworzan. Tam przechowywano przede wszystkim to uzbrojenie, które książę zakładał, czy w ramach parady, wystąpienia publicznego lub też kiedy udawał się na polowanie - tłumaczy Gut.

Zbrojownia mieści się u zbiegu skrzydła północnego i wschodniego (wejście J). Wernisaż wystawy o godzinie 17.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Jak mówi dyrektor szczecińskiego zamku, Barbara Igielska, nowa wystawa jest czymś więcej niż tylko prezentacją historycznych eksponatów.
Eksponaty, które są na wystawie były używane przez myśliwych, strażników i władców - mówi Paweł Gut historyk z Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od 16 grudnia oglądane 10047 razy)
  2. SOR przy Arkońskiej jest czasowo zamknięty
    (od wczoraj oglądane 3220 razy)
  3. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3213 razy)
  4. Wypadek na skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy i Ściegiennego
    (od 16 grudnia oglądane 2394 razy)
  5. Niedługo otwarcie ostatniego fragmentu S6
    (od przedwczoraj oglądane 2225 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zamkowa zbrojownia otwarta dla zwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jacek Janiak
Miejska Wigilia dla potrzebujących w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Magię Świąt z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Hinc
Torty dla walczących, bo sportowcy też potrzebują słodkości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty