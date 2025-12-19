Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
150 tys. złotych trafi do młodych artystów

Region Anna Pałamar

Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Miasto przyznało stypendia artystyczne dla szczecińskich studentów i uczniów. Miasto przeznaczyło na ten cel 150 tysięcy złotych.
W tym roku o przyznanie stypendium ubiegało się łącznie 48 kandydatów, w tym:
10 z Akademii Sztuki w Szczecinie, 4 z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C. Brancusiego w Szczecinie, 10 z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. M. Jasińskiego w Szczecinie, 4 z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T Szeligowskiego w Szczecinie, 19 z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, 1 z Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Promyk im. I. J. Paderewskiego.

Nagrodzonych zostało 30 szczecińskich uczniów i studentów. 25 z nich związanych jest z muzyką, a pozostali zajmują się sztukami wizualnymi.

Stypendia artystyczne są przyznawane od 2002 roku osobom, które wyróżniają się swoimi osiągnięciami artystycznymi i jednocześnie promują Szczecin.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Dodaj komentarz

grudzień 2025
