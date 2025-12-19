Karpie, liny, okonie i szczupaki trafiły do zbiorników na Pojezierzu Myśliborskim

Młody narybek za kilka lat osiągnie rozmiary oczekiwane dla gatunków i ucieszy wędkarzy.
Na Pojezierzu Myśliborskim trwa akcja zarybiania obwodów rybackich przez RZGW w Szczecinie. Te rejony cieszą się dużym zainteresowaniem wędkarzy.
Gatunki ryb dobierane są indywidualnie, by zachować specyfikę ekosystemu każdego z jezior. Zarybione zostały też jeziora Dobropolskie, Wądół i Trzemeszno.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
