Karpie, liny, okonie i szczupaki trafiły do zbiorników na Pojezierzu Myśliborskim

Fot. Facebook/Wody Polskie RZGW w Szczecinie Fot. Facebook/Wody Polskie RZGW w Szczecinie

Młody narybek za kilka lat osiągnie rozmiary oczekiwane dla gatunków i ucieszy wędkarzy.

Na Pojezierzu Myśliborskim trwa akcja zarybiania obwodów rybackich przez RZGW w Szczecinie. Te rejony cieszą się dużym zainteresowaniem wędkarzy.



Gatunki ryb dobierane są indywidualnie, by zachować specyfikę ekosystemu każdego z jezior. Zarybione zostały też jeziora Dobropolskie, Wądół i Trzemeszno.



