Jest akt oskarżenia dla mieszkańca Koszalina, który miał rozpowszechniać treści pornograficzne z udziałem małoletnich.
Prokurator Okręgowy w Szczecinie oskarża 45-letniego Rafała B. o dokonanie 7 przestępstw, między innymi o nagrywanie pornografii z udziałem małoletnich czy proponowanie czynności seksualnych. Pokrzywdzone dziewczynki miały 11 i 8 lat. Oskarżony miał kontaktować się z nimi przez popularne chaty internetowe. Mężczyzna przyznał się tylko do posiadania zakazanych treści. Odmówił składania wyjaśnień do pozostałych zarzutów. Oskarżony przebywa w areszcie, grozi mu do 15 lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
