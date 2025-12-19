Trening w Szczecinie. "Prosimy o aktywność mieszkańców"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Do 18 będą trwać ćwiczenia syren alarmowych w Szczecinie. Jednostajny, trwający minutę dźwięk mieszkańcy będą słyszeć co 10 minut.

Trening syren ma m.in. sprawdzić, czy sygnał słychać dobrze w całym mieście. W trakcie ćwiczeń mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań.



- Po testach urząd prosi jednak o informację, w których lokalizacjach i jak głośno dźwięk był słyszalny - mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. - Po ćwiczeniach prosimy o aktywność mieszkańców. Oczekujemy na e-maile na adres syreny@um.szczecin.pl po to, żeby mieszkańcy dali znać, jak w ich miejscu zamieszkania czy w rejonie, w którym akurat przebywali, było te syreny słychać.



- Po ostatnich takich ćwiczeniach, rok temu dzięki informacjom od mieszkańców wytypowano 11 lokalizacji, które były białymi plamami na mapie Szczecina - dodaje Sadowski. - Dzięki temu, na przykład na Wyspie Puckiej, w Zdunowie czy w Wielgowie, na Bezrzeczu mamy teraz już nowe syreny i dzięki głosom mieszkańców, system funkcjonuje lepiej. Mamy nowe syreny, mieszkańcy mogą czuć się na pewno, dzięki temu bezpieczniej.



Informacje o tym, jakie było natężenie dźwięku w konkretnej lokalizacji można przesyłać na adres syreny@um.szczecin.pl do wtorku.



Koszt zamontowania nowych 11 syren wynosił ponad siedemset tysięcy złotych. Na terenie miasta jest obecnie 71 syren alarmowych.



