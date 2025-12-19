"Zostań Świętym Mikołajem" w szczecińskim Domu Kombatanta [ZDJĘCIA]

Świąteczne podarki dla mieszkańców Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej w Szczecinie. 250 seniorów obdarował sam święty Mikołaj.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

- Nie każdy to wyraża, ale najbardziej takie wzruszające dla mnie są te życzenia takie niematerialne - mówi Małgorzata Witko, terapeutka w Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej w Szczecinie.- Kosmetyki, nocne klapki. - Skarpetki, kredki do oczu jako kobieta. Takie małe drobiazgi - mówią radośnie o prezentach mieszkańcy placówki.Jak podkreślają opiekunowie mieszkańców domu, święty Mikołaj spełnił wszystkie życzenia. Prezenty zebrano w ramach akcji "Zostań świętym Mikołajem".