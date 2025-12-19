Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Zostań Świętym Mikołajem" w szczecińskim Domu Kombatanta [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Świąteczne podarki dla mieszkańców Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej w Szczecinie. 250 seniorów obdarował sam święty Mikołaj.
- Nie każdy to wyraża, ale najbardziej takie wzruszające dla mnie są te życzenia takie niematerialne - mówi Małgorzata Witko, terapeutka w Domu Kombatanta przy ulicy Kruczej w Szczecinie.

- Kosmetyki, nocne klapki. - Skarpetki, kredki do oczu jako kobieta. Takie małe drobiazgi - mówią radośnie o prezentach mieszkańcy placówki.

Jak podkreślają opiekunowie mieszkańców domu, święty Mikołaj spełnił wszystkie życzenia. Prezenty zebrano w ramach akcji "Zostań świętym Mikołajem".

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Antoniego Stefańskiego [Radio Szczecin]
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od 16 grudnia oglądane 10068 razy)
  2. SOR przy Arkońskiej jest czasowo zamknięty
    (od wczoraj oglądane 3283 razy)
  3. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3241 razy)
  4. Hinc: wybudowanie dzisiaj Polimerów Police kosztowałoby 12 mld zł
    (od wczoraj oglądane 2453 razy)
  5. Wypadek na skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy i Ściegiennego
    (od 16 grudnia oglądane 2424 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zamkowa zbrojownia otwarta dla zwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jacek Janiak
Miejska Wigilia dla potrzebujących w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zapraszamy na Magię Świąt z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Hinc
Torty dla walczących, bo sportowcy też potrzebują słodkości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty