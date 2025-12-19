Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pomniki pamięci, a za nimi historie mieszkańców Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Przedwojenny różaniec, pledy przywiezione z Białorusi czy "porządny amerykański otwieracz" - to codzienne przedmioty niosące za sobą długą historię i ogromny ładunek emocjonalny. Tak zwane "pomniki pamięci" znalazły swoje miejsce na wystawie w punkcie sąsiedzkim "U Krysi" przy ulicy Bałuki w Szczecinie.
Można było też poznać historie mieszkańców Szczecina, między innymi Kamila Orchowskiego, który na wystawę podarował otwieracz do puszek. Jego rodzina otrzymała go od amerykańskiego żołnierza na przymusowych robotach w Niemczech.

- On przyniósł ten otwieracz. I nawet mieliśmy liczne pamiątki, nic się nie uchowało. A ten otwieracz dlaczego? Bo on był bardzo dobry. Do tej pory służy nam - mówi pan Kamil.

- To jest "Filipinka". Czasopismo, które kupowałam, kiedy byłam młoda. To było pismo, które mnie ukształtowało, był taki dział poświęcony poezji i wysyłałam do redakcji swoje wiersze - mówi Anna Sobolewska.

- To są filiżanki, jedna z talerzykiem, druga bez. Od ponad 70 lat są one w posiadaniu mojej rodziny. Moi rodzice przywieźli je ze sobą - mówi Bożena Mozolewska.

Wystawę będzie można obejrzeć w tym roku jeszcze dwa razy. Daty zostaną podane w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Oswajanie Miasta.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najnowsze podcasty