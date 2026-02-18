Awaria i brak wody w szkole. Uczniowie muszą biegać do toalety w sąsiednim budynku

Sucha środa w szczecińskim Gastronomiku - toaleta w delegacji, a na przerwach sprinty, żeby zdążyć...

Od rana bez bieżącej wody zostali mieszkańcy ulicy Kusocińskiego oraz uczniowie i pracownicy szkoły przy ulicy Sowińskiego. O sprawie poinformowali nas słuchacze. Przez awarię uczniowie i nauczyciele w czasie skróconych, pięciominutowych przerw, muszą biegać do sąsiedniej placówki, by skorzystać z toalety, a to wywołuje napięcia.

Na miejscu pracują ekipy techniczne, które starają się jak najszybciej naprawić awarię - zapewnia Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.





- Rozumiemy, że każda przerwa w dostawie wody jest uciążliwa. To jest dezorganizacja dnia, stres i realny problem w takim codziennym funkcjonowaniu. Zapewniamy, że robimy co w naszej mocy, żeby jak najszybciej usunąć ten i ewentualne inne problemy, które zimą częściej pojawiają się w naszym mieście - mówi Pieczyńska.



Woda powinna wrócić do kranów około godziny 16, a w razie pytań można dzwonić pod numer 994.





O komentarz prosiliśmy dyrektora szkoły - na razie nie znalazł dla nas czasu.

