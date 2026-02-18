Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Awaria i brak wody w szkole. Uczniowie muszą biegać do toalety w sąsiednim budynku

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Sucha środa w szczecińskim Gastronomiku - toaleta w delegacji, a na przerwach sprinty, żeby zdążyć...
Od rana bez bieżącej wody zostali mieszkańcy ulicy Kusocińskiego oraz uczniowie i pracownicy szkoły przy ulicy Sowińskiego. O sprawie poinformowali nas słuchacze. Przez awarię uczniowie i nauczyciele w czasie skróconych, pięciominutowych przerw, muszą biegać do sąsiedniej placówki, by skorzystać z toalety, a to wywołuje napięcia.

Na miejscu z awarią przy ulicy Kusocińskiego walczą pracownicy szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jak mówią sami uczniowie, taka organizacja dnia nie sprzyja ani skupieniu, ani spokojnej nauce.

- Wszystkie toalety w szkole są zamknięte, nie mamy do nich dostępu, musimy chodzić do sąsiednich szkół.- To zajmuje nam czas na przerwie. - No ciężko, trzeba wychodzić na dwór, żeby iść do toalety. - Zimno jest jeszcze. - Lekcje są skrócone do 30 minut i przerwy mają być do pięciu. Mamy chodzić do tej szkoły, są straszne kolejki. - Na poprzedniej przerwie jak byłyśmy, to nauczyciele też mieli trochę problem, że takimi dużymi grupami idziemy. Jednak to jest cała szkoła. - Toalety są dosłownie przy salach i mamy być cicho, bo oni mają teraz lekcje i przeszkadzamy. - A co z nauczycielami, którzy również mają dyżury. Oni nie są w stanie być na dyżurze, wyjść do tej szkoły, wrócić i jeszcze zdążyć na lekcje - mówią uczniowie.

Na miejscu pracują ekipy techniczne, które starają się jak najszybciej naprawić awarię - zapewnia Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

- Rozumiemy, że każda przerwa w dostawie wody jest uciążliwa. To jest dezorganizacja dnia, stres i realny problem w takim codziennym funkcjonowaniu. Zapewniamy, że robimy co w naszej mocy, żeby jak najszybciej usunąć ten i ewentualne inne problemy, które zimą częściej pojawiają się w naszym mieście - mówi Pieczyńska.

Woda powinna wrócić do kranów około godziny 16, a w razie pytań można dzwonić pod numer 994.

O komentarz prosiliśmy dyrektora szkoły - na razie nie znalazł dla nas czasu.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
