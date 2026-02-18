Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Podwyżka dodatków funkcyjnych dla szczecińskich nauczycieli na następnej sesji RM

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dodatki funkcyjne dla szczecińskich nauczycieli do podwyżki. Chodzi o wychowawców klas, opiekunów stażu, a także pedagogów z oddziałów przedszkolnych.
Wynagrodzenie dla tych pracowników oświaty wzrośnie o sto złotych - zapowiada zastępca prezydenta Marcin Biskupski.

- 15. stycznia podpisaliśmy takie porozumienie, protokół, gdzie obie strony zarówno związków zawodowych jak i miasto akceptują te zapisy. To jest podwyżka wynagrodzenia, która działa od 1. stycznia, w związku z tym będzie wypłacona z wyrównaniem - mówi Biskupski.

Ostateczną decyzję w tej sprawie radni podejmą na najbliższej sesji - we wtorek, 24 lutego.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Wynagrodzenie dla tych pracowników oświaty wzrośnie o sto złotych - zapowiada zastępca prezydenta Marcin Biskupski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Goleniowie powstanie tymczasowy terminal przylotów
    (od 12 lutego oglądane 2367 razy)
  2. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od wczoraj oglądane 2252 razy)
  3. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2245 razy)
  4. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od przedwczoraj oglądane 2078 razy)
  5. Nie żyje Dominika Żukowska, polska piosenkarka, związana z nurtem piosenki żeglarskiej
    (od 12 lutego oglądane 1811 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Kota w schronisku w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Policach otwarto Poradnię Leczenia Uzależnień [WIDEO]
Rafał Zając
Coraz trudniej o pracę w spółkach autobusowych; kierowcy autobusów w komplecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Uderzył w latarnię i zasnął, zatrzymała go policja [WIDEO]
Bartosz Biegus

Najnowsze podcasty