Podwyżka dodatków funkcyjnych dla szczecińskich nauczycieli na następnej sesji RM

Dodatki funkcyjne dla szczecińskich nauczycieli do podwyżki. Chodzi o wychowawców klas, opiekunów stażu, a także pedagogów z oddziałów przedszkolnych.

Wynagrodzenie dla tych pracowników oświaty wzrośnie o sto złotych - zapowiada zastępca prezydenta Marcin Biskupski.- 15. stycznia podpisaliśmy takie porozumienie, protokół, gdzie obie strony zarówno związków zawodowych jak i miasto akceptują te zapisy. To jest podwyżka wynagrodzenia, która działa od 1. stycznia, w związku z tym będzie wypłacona z wyrównaniem - mówi Biskupski.Ostateczną decyzję w tej sprawie radni podejmą na najbliższej sesji - we wtorek, 24 lutego.