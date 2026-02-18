Przez SOR przy Unii Lubelskiej przewija się najwięcej pacjentów w Polsce

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad sto tysięcy pacjentów - tyle rocznie przewija się przez szpitalny oddział ratunkowy (SOR) szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. To czyni go rekordzistą w Polsce - tak wynika z danych NFZ udostępnionych „Rzeczpospolitej”.





- To największy SOR w całym województwie zachodniopomorskim, a jednocześnie uniwersytecka jedynka jest jedynym szpitalem w regionie, w którym funkcjonują centra urazowe zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych - mówi Knop.



W ubiegłym roku w szpitalnych oddziałach ratunkowych w Polsce udzielono ponad 5 mln świadczeń.



