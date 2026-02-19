Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Woj. zachodniopomorskie liderem w energetyce wiatrowej [ZDJĘCIA]

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zachodniopomorskie liderem w energetyce wiatrowej - Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce usprawnić dalszy rozwój zielonej energii w regionie.
Wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska podkreśliła podczas wizyty w Szczecinie, że województwo zachodniopomorskie jest jednym z kluczowych regionów transformacji energetycznej w Polsce.

- Tu nad Bałtykiem dzieje się w ogóle najwięcej. W Zachodniopomorskiem szczególnie rozwija się energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu. Dostarczacie ją bardzo mocno w woj. zachodniopomorskim. Dlatego tu jestem. To takie serce zielonej energetyki - powiedział.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz przypomniał, że na Pomorzu Zachodnim ćwierć wieku temu powstała pierwsza profesjonalna farma wiatrowa w miejscowości Barzowice, w gminie Darłowo.

Jak dodał o "żółtą koszulkę lidera" w produkcji zielonej energii woj. zachodniopomorskie walczy od 25 lat.

- To największa ilość mocy zainstalowanej na lądzie, którą dzisiaj mamy. Jeżeli by porównać wielkopolskie i pomorskie, ta łączna moc w obu tych województwach to jest dokładnie tyle, co my mamy na samym Pomorzu Zachodnim. Doskonale wiemy, jaki pozytywny wpływ ma transformacja energetyczna na gospodarkę - podkreślił.

Obecnie na Pomorzy Zachodnim działają 134 farmy wiatrowe.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
