Księżycowy obraz świnoujskich ulic. Trwa łatanie po zimie

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Pęknięcia, szczeliny i dziury, to obraz dróg po zimowych oblodzeniach. W tym roku pogoda nie rozpieszczała drogowców, a efekty odśnieżania wychodzą wraz z topniejącym lodem.

Ta sytuacja nie ominęła Świnoujścia, w którym na razie trwa tymczasowe łatanie głównych ulic. Tegoroczne oblodzenia sprawiły, że odśnieżanie odbywało się znacznie intensywniej. Teraz widać efekty.



- Wszystkiemu winne są oczywiście mrozy i nasze akcje odśnieżania. Posypujemy ulicę solą, a sól ma swoje negatywne skutki - przyznaje Wojciech Basałygo że świnoujskiego magistratu.



Dodaje, że ubytki na głównych drogach już są łatane, ale tylko tymczasowo.



- Będziemy oczywiście doraźnie łatać ubytki masą bitumiczną, która może być stosowana podczas niskich temperatur. Na takie gruntowne naprawianie ulic będziemy musieli poczekać do wiosny i taka masa bitumiczna nie rozpadnie się po dwóch, trzech dniach - powiedział.



Pełne łatanie ubytków po zimie m przyjść wraz z plusowymi temperaturami. Urzędnicy zapowiadają, że musi to być około 5 stopni w plusie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna