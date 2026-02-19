Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Księżycowy obraz świnoujskich ulic. Trwa łatanie po zimie

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Pęknięcia, szczeliny i dziury, to obraz dróg po zimowych oblodzeniach. W tym roku pogoda nie rozpieszczała drogowców, a efekty odśnieżania wychodzą wraz z topniejącym lodem.
Ta sytuacja nie ominęła Świnoujścia, w którym na razie trwa tymczasowe łatanie głównych ulic. Tegoroczne oblodzenia sprawiły, że odśnieżanie odbywało się znacznie intensywniej. Teraz widać efekty.

- Wszystkiemu winne są oczywiście mrozy i nasze akcje odśnieżania. Posypujemy ulicę solą, a sól ma swoje negatywne skutki - przyznaje Wojciech Basałygo że świnoujskiego magistratu.

Dodaje, że ubytki na głównych drogach już są łatane, ale tylko tymczasowo.

- Będziemy oczywiście doraźnie łatać ubytki masą bitumiczną, która może być stosowana podczas niskich temperatur. Na takie gruntowne naprawianie ulic będziemy musieli poczekać do wiosny i taka masa bitumiczna nie rozpadnie się po dwóch, trzech dniach - powiedział.

Pełne łatanie ubytków po zimie m przyjść wraz z plusowymi temperaturami. Urzędnicy zapowiadają, że musi to być około 5 stopni w plusie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

luty 2026
