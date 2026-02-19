Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sprawa pękającego budynku przy ul. Hożej w Szczecinie trafiła do sądu

Region Sławomir Orlik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Sąd zajmie się sprawą uszkodzeń wielorodzinnego budynku przy ul. Hożej w Szczecinie.
Pęka blok przy ul. Hożej. Obawy lokatorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pęka blok przy ul. Hożej. Obawy lokatorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pęknięcia ścian zbiegły się z końcem prac remontowych drogi, w 2020 roku na ul. Hożej m.in. wymieniono nawierzchnię i wybudowano progi zwalniające - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" pani Zofia, do niedawna mieszkanka budynku.

- Są to poważne pęknięcia. Na klatce schodowej możemy włożyć rękę już w szczeliny. Jeżeli przejedzie na przykład autobus, to trzęsą się nam szklanki. Jesteśmy w stanie zostać wybudzeni ze snu - relacjonowała.

Mamy ekspertyzy i obiektywne dane, złożyliśmy pozew do sądu - dodał adwokat reprezentujący wspólnotę mieszkaniową przy budynku ul. Hożej 9 Piotr Barwina.

- Urządzenia pomiarowe obiektywnie wykazują drgania, które przekraczają normy - przyznał mec. Barwina.

Inspektor nadzoru budowlanego nakazał właścicielom budynku m.in. ustabilizowanie fundamentów i naprawę ścian nośnych do końca września. - Tu miasto musi pomóc - uważa wiceprzewodnicząca Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecina Wiktoria Rogaczewska z klubu KO.

- Interpelacje napisałam na początku grudnia, powinnam dostać odpowiedź w ciągu dwóch tygodni i do dzisiaj nie ma. Mam wrażenie, że w tym temacie panuje jakaś taka "spychologia" i unikanie odpowiedzialności - oceniła radna Rogaczewska.

Na razie nie ma wyznaczonego pierwszego terminu rozprawy. Magistrat do czasu zakończenia sprawy w sądzie nie udziela komentarza.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
luty 2026
