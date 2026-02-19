Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wyburzyli domki na parking dla kamperów [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Zamiast domków letniskowych - miejsca dla kamperów. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu właśnie usunął domki z terenu kempingu.
W ich miejscu znajdzie się plac dla miłośników vanlife.

Domków 10, w sprawie ich przyszłości mogły zapaść dwie decyzje: remont lub wyburzenie. Padło na to drugie.

- Domki typu Zdzieszowice były już praktycznie nieużywane, tylko generowały koszta. Postanowiliśmy o usunięciu tych domków i przekształceniu tego terenu. Ma nam to zwiększyć około 40-50 miejsc w zależności od wielkości kamperów - mówi Michał Ruciak, dyrektor OSiR.

Dodaje, że turystyka kamperowa od kilku lat kwitnie.

- Jeśli chodzi o średnią sezonową, to jest to w granicach 120-130 kamperów. Na nasze 140-150 miejsc, które do tej pory mieliśmy, w piku mieliśmy ponad 160 kamperów. Musieliśmy zamykać wtedy kemping i część kamperów oddelegowywaliśmy na basen północny - opowiadał.

Nowe miejsca będą w pełni wyposażone i dostępne dla kamperów w tym sezonie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

