Wyburzyli domki na parking dla kamperów [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zamiast domków letniskowych - miejsca dla kamperów. Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu właśnie usunął domki z terenu kempingu.

W ich miejscu znajdzie się plac dla miłośników vanlife.



Domków 10, w sprawie ich przyszłości mogły zapaść dwie decyzje: remont lub wyburzenie. Padło na to drugie.



- Domki typu Zdzieszowice były już praktycznie nieużywane, tylko generowały koszta. Postanowiliśmy o usunięciu tych domków i przekształceniu tego terenu. Ma nam to zwiększyć około 40-50 miejsc w zależności od wielkości kamperów - mówi Michał Ruciak, dyrektor OSiR.



Dodaje, że turystyka kamperowa od kilku lat kwitnie.



- Jeśli chodzi o średnią sezonową, to jest to w granicach 120-130 kamperów. Na nasze 140-150 miejsc, które do tej pory mieliśmy, w piku mieliśmy ponad 160 kamperów. Musieliśmy zamykać wtedy kemping i część kamperów oddelegowywaliśmy na basen północny - opowiadał.



Nowe miejsca będą w pełni wyposażone i dostępne dla kamperów w tym sezonie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna