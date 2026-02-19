Lato w Kołobrzegu bez Sun Festivalu

Sun Festival od 2022 roku organizowany był na terenie Nadmorskiego Parku Kultury na dawnym lotnisku w Podczelu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Tegoroczne festiwalowe lato w Kołobrzegu bez jednej z największych imprez ostatnich lat. Na lotnisku w Podczelu nie odbędzie się hip-hopowy Sun Festival.

Sun Festival od 2022 roku organizowany był na terenie Nadmorskiego Parku Kultury na dawnym lotnisku w Podczelu.





Każdego roku gromadził po kilkanaście tysięcy fanów rapu i stał się hip-hopowym odpowiednikiem odbywającego się w tej samej lokalizacji festiwalu Sunrise znanego fanom muzyki elektronicznej.





W corocznym zgłoszeniu imprez, jakie organizator przedstawia w kołobrzeskim magistracie tym razem zabrakło wydarzenia, na którym corocznie występowali czołowi artyści polskiej sceny hip-hopowej.





Organizator wydał w tej sprawie oficjalny komunikat. Dowiadujemy się z niego, że trwają rozmowy dotyczące przeniesienia festiwalu do innego miasta. W oświadczeniu nie zostały natomiast podane przyczyny takiej decyzji.

