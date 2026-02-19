Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Lato w Kołobrzegu bez Sun Festivalu

Region Przemysław Polanin

Sun Festival od 2022 roku organizowany był na terenie Nadmorskiego Parku Kultury na dawnym lotnisku w Podczelu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Sun Festival od 2022 roku organizowany był na terenie Nadmorskiego Parku Kultury na dawnym lotnisku w Podczelu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Tegoroczne festiwalowe lato w Kołobrzegu bez jednej z największych imprez ostatnich lat. Na lotnisku w Podczelu nie odbędzie się hip-hopowy Sun Festival.
Sun Festival od 2022 roku organizowany był na terenie Nadmorskiego Parku Kultury na dawnym lotnisku w Podczelu.

Każdego roku gromadził po kilkanaście tysięcy fanów rapu i stał się hip-hopowym odpowiednikiem odbywającego się w tej samej lokalizacji festiwalu Sunrise znanego fanom muzyki elektronicznej.

W corocznym zgłoszeniu imprez, jakie organizator przedstawia w kołobrzeskim magistracie tym razem zabrakło wydarzenia, na którym corocznie występowali czołowi artyści polskiej sceny hip-hopowej.

Organizator wydał w tej sprawie oficjalny komunikat. Dowiadujemy się z niego, że trwają rozmowy dotyczące przeniesienia festiwalu do innego miasta. W oświadczeniu nie zostały natomiast podane przyczyny takiej decyzji.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 4387 razy)
  2. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2356 razy)
  3. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2273 razy)
  4. Urząd Morski w Szczecinie nie dopuszcza do paraliżu ruchu statków
    (od 16 lutego oglądane 1796 razy)
  5. 19-latek zatrzymany za kierowanie pod wpływem narkotyków
    (od 16 lutego oglądane 1753 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Na Pomorzanach powstaje nowy żłobek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Fontann przejdzie wyczekiwany latami remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To bardzo trudna sztuka". Otwarta lekcja baletu klasycznego w Operze na Zamku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Waldemar Miśko
Po raz 21. przyznano choszczeńskiego Pulitzera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mróz powoli odpuszcza, więc czas na łatanie ubytków w asfalcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty