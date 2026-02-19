Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka płuc w regionie

Region Anna Klimczyk

W 2020 roku w województwie zachodniopomorskim z powodu raka płuc zmarło 1150 osób, co plasuje województwo na 5. miejscu w kraju. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W 2020 roku w województwie zachodniopomorskim z powodu raka płuc zmarło 1150 osób, co plasuje województwo na 5. miejscu w kraju. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Uporczywy kaszel, chrypka, ból w klatce piersiowej. To mogą być objawy raka płuca, który pozostaje jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów w Polsce.
Nowy program wykrywający raka płuc - wkrótce ruszą zapisy

Nowy program wykrywający raka płuc - wkrótce ruszą zapisy

Problemem jest fakt, że najczęściej wykrywamy go w zaawansowanym stadium.

- Rak płuca relatywnie późno daje objawy. Płuca rzeczywiście nie bolą, one nie są unerwione czuciowo. Chorzy przychodzą właśnie dopiero w momencie, kiedy jakiś narząd sąsiadujący z samym miąższem płuca zostaje zajęty i pojawiają się te objawy. A to już jest często za późno - mówi Iwona Witkiewicz, lekarka kierująca oddziałem gruźlicy i chorób płuc w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie.

W zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu raka płuca ma pomóc nowy program profilaktyczny w Zachodniopomorskiem. Mogą się do niego zapisać mieszkańcy naszego województwa, którzy spełniają odpowiednie kryteria.

- Trzeba być w odpowiedniej grupie wiekowej, między 55. rokiem a 74. Jest to program skierowany dla osób, które w długim okresie swojego życia paliły papierosy, ale nie tylko, bo również dla osób, które porzuciły ten nałóg - tłumaczy Kinga Jacewicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Instytucja współpracuje przy programie.

W 2020 roku w województwie zachodniopomorskim z powodu raka płuc zmarło 1150 osób, co plasuje województwo na 5. miejscu w kraju.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Klimczyk z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- Rak płuca relatywnie późno daje objawy. Płuca rzeczywiście nie bolą, one nie są unerwione czuciowo. Chorzy przychodzą właśnie dopiero w momencie, kiedy jakiś narząd sąsiadujący z samym miąższem płuca zostaje zajęty i pojawiają się te objawy. A to już jest często za późno - mówi Iwona Witkiewicz, lekarka kierująca oddziałem gruźlicy i chorób płuc w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie.
- Trzeba być w odpowiedniej grupie wiekowej, między 55. rokiem a 74. Jest to program skierowany dla osób, które w długim okresie swojego życia paliły papierosy, ale nie tylko, bo również dla osób, które porzuciły ten nałóg - tłumaczy Kinga Jacewicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 4387 razy)
  2. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2356 razy)
  3. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2273 razy)
  4. Urząd Morski w Szczecinie nie dopuszcza do paraliżu ruchu statków
    (od 16 lutego oglądane 1796 razy)
  5. 19-latek zatrzymany za kierowanie pod wpływem narkotyków
    (od 16 lutego oglądane 1753 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Na Pomorzanach powstaje nowy żłobek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Fontann przejdzie wyczekiwany latami remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To bardzo trudna sztuka". Otwarta lekcja baletu klasycznego w Operze na Zamku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Waldemar Miśko
Po raz 21. przyznano choszczeńskiego Pulitzera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mróz powoli odpuszcza, więc czas na łatanie ubytków w asfalcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty