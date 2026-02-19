Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka płuc w regionie

W 2020 roku w województwie zachodniopomorskim z powodu raka płuc zmarło 1150 osób, co plasuje województwo na 5. miejscu w kraju. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uporczywy kaszel, chrypka, ból w klatce piersiowej. To mogą być objawy raka płuca, który pozostaje jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów w Polsce.

Problemem jest fakt, że najczęściej wykrywamy go w zaawansowanym stadium.









W zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu raka płuca ma pomóc nowy program profilaktyczny w Zachodniopomorskiem. Mogą się do niego zapisać mieszkańcy naszego województwa, którzy spełniają odpowiednie kryteria.





- Trzeba być w odpowiedniej grupie wiekowej, między 55. rokiem a 74. Jest to program skierowany dla osób, które w długim okresie swojego życia paliły papierosy, ale nie tylko, bo również dla osób, które porzuciły ten nałóg - tłumaczy Kinga Jacewicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Instytucja współpracuje przy programie.

- Rak płuca relatywnie późno daje objawy. Płuca rzeczywiście nie bolą, one nie są unerwione czuciowo. Chorzy przychodzą właśnie dopiero w momencie, kiedy jakiś narząd sąsiadujący z samym miąższem płuca zostaje zajęty i pojawiają się te objawy. A to już jest często za późno - mówi Iwona Witkiewicz, lekarka kierująca oddziałem gruźlicy i chorób płuc w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie.W 2020 roku w województwie zachodniopomorskim z powodu raka płuc zmarło 1150 osób, co plasuje województwo na 5. miejscu w kraju.