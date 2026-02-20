Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Temperatury w Szczecinie od soboty na plusie, więc mieszkańcy ruszyli by "odgruzować" swoje samochody. Po ataku zimy nie tylko drogi, ale też auta pokryte są warstwą soli.

Nasza reporterka odwiedziła jedną ze szczecińskich myjni. - Wszystko jest zamarznięte, dystrybutory nie działają, jest wszędzie lód, ale jednak należy to robić, dlatego że sól bardzo niższy lakier. - Jeszcze nie, bo mają być przymrozki, więc jeszcze poczekam trochę. - Aktualnie właśnie włączyłem mycie zasadnicze, tak żeby wyczyścić cały lakier z tego całodziennego brudu. - Zabezpieczenie lakieru i mycie przy plusowych temperaturach, żeby tak naprawdę tą sól jak najczęściej usuwać. - Ludzie ruszyli na myjnię. W zależności od godziny, w jakich godzinach. Po południu więcej - mówią kierowcy.



- Sól na masce to nie tylko kwestia estetyki - może ona też prowadzić do korozji - mówi mechanik Dariusz Majkowski. - Najlepiej to chyba po zimie, nawet w trakcie, jak będą temperatury troszeczkę na plusie, umyć auto. Co by nie było korozji. Tego nie widać, ale gdzieś ta korozja sobie tam będzie postępować. Zawieszenie sprawdzić, czy nic się nie dzieje, jakieś stuki, hałasy niepokojące.



Zdaniem mechaników, przy wymianie opon na letnie dodatkowo dobrze jest sprawdzić klocki hamulcowe.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski