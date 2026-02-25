Bass Planet szykuje się na kolejną edycję [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Poprzednia edycja przyniosła nam sześćdziesiątkę Westbama, który od lat swoje oficjalne urodziny świętuje właśnie w Szczecinie. Jak to przebić?

Na głównej scenie ponownie pojawi się Westbam z 1,5-godzinnym setem urodzinowym, ale zagrają także ambasadorzy Szczecina - duet Catz 'n Dogz.



- Wojtek i Grzesiek popełnili wspólnie z Westbamem remiks jednego z jego kultowych utworów. Też tam mamy gościnkę wokalną. Łozu, znany z Afromental, również się pojawi na scenie tylko w Szczecinie, w Enea Arena, 14. marca na Bass Planet - mówi Trafny.



Podczas imprezy wystąpią też m.in. Felix da Housecat - pionier chicagowskiego house'u i electro, który rzadko bywa w Polsce, legendarny DJ I.C.O.N., ale i zawsze gorąco przyjmowani w Szczecinie K-Paul i Hardy Hard. Headlinerami drugiego parkietu są za to Tom Novy, Marco V, Da Hool i Dune.



Bass Planet 2026 potrwa od 19 do 6 rano. Wielu uczestników decyduje się na efektowne i nieszablonowe stylizacje, ale panuje totalna wolność w doborze stroju.



- Tu rzeczywiście niektórzy się przebierają, niektórzy się zdobią, zakładają jakieś kombinezony. Są tacy, którzy się odwołują do tych stereotypów z białymi rękawiczkami, a niektórzy po prostu przychodzą się pobawić, nie przywiązują do tego większej wagi - dodaje Trafny.



