Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Bass Planet szykuje się na kolejną edycję [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Milena Milewska

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Poprzednia edycja przyniosła nam sześćdziesiątkę Westbama, który od lat swoje oficjalne urodziny świętuje właśnie w Szczecinie. Jak to przebić?
WestBam w Radiu Szczecin [WYWIAD, WIDEO]

WestBam w Radiu Szczecin [WYWIAD, WIDEO]

Organizator Bass Planet 2026, Piotr Trafny, przyznał, że wzmocniono line-up na drugiej scenie i zadbano o bookingi, które zapewnią uczestnikom różnorodny wybór.

Na głównej scenie ponownie pojawi się Westbam z 1,5-godzinnym setem urodzinowym, ale zagrają także ambasadorzy Szczecina - duet Catz 'n Dogz.

- Wojtek i Grzesiek popełnili wspólnie z Westbamem remiks jednego z jego kultowych utworów. Też tam mamy gościnkę wokalną. Łozu, znany z Afromental, również się pojawi na scenie tylko w Szczecinie, w Enea Arena, 14. marca na Bass Planet - mówi Trafny.

Podczas imprezy wystąpią też m.in. Felix da Housecat - pionier chicagowskiego house'u i electro, który rzadko bywa w Polsce, legendarny DJ I.C.O.N., ale i zawsze gorąco przyjmowani w Szczecinie K-Paul i Hardy Hard. Headlinerami drugiego parkietu są za to Tom Novy, Marco V, Da Hool i Dune.

Bass Planet 2026 potrwa od 19 do 6 rano. Wielu uczestników decyduje się na efektowne i nieszablonowe stylizacje, ale panuje totalna wolność w doborze stroju.

- Tu rzeczywiście niektórzy się przebierają, niektórzy się zdobią, zakładają jakieś kombinezony. Są tacy, którzy się odwołują do tych stereotypów z białymi rękawiczkami, a niektórzy po prostu przychodzą się pobawić, nie przywiązują do tego większej wagi - dodaje Trafny.

Bilety na wydarzenie możecie aktualnie wygrać w konkursie Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Organizator Bass Planet 2026, Piotr Trafny, przyznał, że wzmocniono line-up na drugiej scenie i zadbano o bookingi, które zapewnią uczestnikom różnorodny wybór.
Wielu uczestników decyduje się na efektowne i nieszablonowe stylizacje, ale panuje totalna wolność w doborze stroju.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8870 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 6023 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od przedwczoraj oglądane 5877 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 3944 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3312 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kolejna propozycja przebudowy stadionu Świtu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Julia Szałabawka i Stanisław Kaup
Bass Planet szykuje się na kolejną edycję [WIDEO, ZDJĘCIA]
Miejski Konserwator Zabytków chce ratować historyczne perełki [WIDEO]
Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!

Najnowsze podcasty