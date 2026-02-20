Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Coraz mniej dzieci rodzi się w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. pixabay.com / fancycrave1 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / fancycrave1 (CC0 domena publiczna)
O ponad połowę spadła na przestrzeni sześciu ostatnich lat liczba dzieci urodzonych w Kołobrzegu. Problemy demograficzne przekładają się na działanie przedszkoli i szkół.
Władze Kołobrzegu przeanalizowały organizację miejskiej oświaty właśnie w kontekście spadkowej tendencji narodzin.

Ilona Grędas-Wójtowicz, wiceprezydent do spraw społecznych mówi, że liczba nowonarodzonych dzieci systematycznie maleje. - W 2019 roku rodziło się ponad 300 małych kołobrzeżan, a 145 w roku 2025 - wylicza.

W efekcie część oddziałów w przedszkolach czy szkołach podstawowych zostanie ograniczona w trwającym właśnie naborze. - Nie jesteśmy w stanie ich wypełnić nawet, nie mówię o stuprocentowym wypełnieniu, ale chociażby w 80 procentach - mówi Grędas-Wójtowicz.

Miasto nie planuje jednak likwidacji żadnej szkoły. W kilkuletniej perspektywie pozostaje natomiast zamknięcie przedszkola nr 2. Władze Kołobrzegu zapewniają jednak, że pomimo niżu demograficznego nie planują zwolnień w oświacie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4600 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od dzisiaj oglądane 3544 razy)
  3. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2452 razy)
  4. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2362 razy)
  5. Sprawa pękającego budynku przy ul. Hożej w Szczecinie trafiła do sądu
    (od wczoraj oglądane 2133 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Wieczorek
Na Pomorzanach powstaje nowy żłobek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Fontann przejdzie wyczekiwany latami remont [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To bardzo trudna sztuka". Otwarta lekcja baletu klasycznego w Operze na Zamku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty