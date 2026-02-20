Psy ze schroniska pomogą więźniom

Fot. www.facebook.com/Zakład Karny w Nowogardzie Fot. www.facebook.com/Zakład Karny w Nowogardzie

Schronisko dla zwierząt w Sosnowicach koło Golczewa rozpoczęło nową współpracę. Z czworonogami raz na dwa tygodnie będą spacerować osadzeni z Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Mają na tym skorzystać i oni, i zwierzęta - z jednej strony to element resocjalizacji, z drugiej - możliwość kontaktu z człowiekiem, którego potrzebują czekające na adopcję psy.



- Pierwsze spotkania właśnie się odbyły - mówi kierowniczka schroniska Barbara Leszczyńska. - Rozmawialiśmy o psach, o tym, jakie mają doświadczenie z psami, opowiedzieliśmy o schronisku, jak funkcjonujemy i później poszli na spacerki z naszymi staruszkami, bo te seniorki, jak zawsze promujemy, to może być ich ostatni spacer.



Spacery mają też działanie terapeutyczne. - Są to osoby, które pozytywnie działają wewnątrz. Pieski mają to do siebie, że one nie pytają, czy ktoś zrobił coś dobrego czy złego. Pieski chcą, żeby wyjść na spacer, powąchać krzaczki, mieć kontakt z człowiekiem - dodaje Leszczyńska.



Pod opieką schroniska jest obecnie ponad 100 czworonogów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski